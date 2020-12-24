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Главная страница » Blog » Власть » Минздрав получит 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от Covid-19

Минздрав получит 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от Covid-19

Минздрав получит 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от Covid-19
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Вчера, 23 декабря, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании решил дать Министерству здравоохранения 1300000000 грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и проведение иммунопрофилактики населения против коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Проектом постановления осуществлено сбалансированный перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств, — говорится на сайте Минфина.

Закупка вакцины будет проводиться на сэкономленные деньги из общего и специального фондов Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Напомним, COVAX бесплатно даст Украине 8 млн доз вакцины от COVID-19.

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Алина Сидорова

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