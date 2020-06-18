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2 - Минздрав просчитал 81 сценарий развития пандемии COVID-19 в Украине и выбрал три оптимистичных
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Минздрав просчитал 81 сценарий развития пандемии COVID-19 в Украине и выбрал три оптимистичных

Минздрав просчитал 81 сценарий развития пандемии COVID-19 в Украине и выбрал три оптимистичных
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Министерство здравоохранения просчитало 81 сценарий развития пандемии COVID-19 в Украине и выбрало три наиболее оптимистичных. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы просчитали 81 сценарий, по которому может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность в летнее время. Поскольку только Восточная Европа выбивается из сезонности. Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность на коронавирусную болезнь», — сказал В. Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что если украинцы будут продолжать придерживаться правил адаптивного карантина — есть четыре варианта развития событий:  

  1. Если сезонность отсутствует и карантин введен недосконально (черный сценарий) — до конца года ожидается около 7000 смертей.
  2. Сезонность умеренная (желтый сценарий) – около 4000.
  3. Сезонность выше средней (желто-зелены сценарий) – 2500.
  4. Сезонность нулевая (зеленый сценарий) – не более 1000.

«Мы можем идти, когда сезонность отсутствует, и мы внедряем карантинные меры не полностью и несовершенно — тогда мы можем выйти на 7000 умерших. Если сезонность будет 100% нулевая, то есть летом не должны регистрироваться случаи, тогда у нас должно быть не больше 1000 умерших. Сейчас мы двигаемся по «желтому сценарию», умеренная сезонность. То есть, мы выходим на 4 тысячи умерших до конца года. Но эта сезонность не является в настоящее время конкретным и совершенным фактором. После ослабления карантина почему-то все почувствовали, что карантин отменили. Поэтому этот показатель может колебаться», — сказал В. Ляшко.

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Елена Кораб

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