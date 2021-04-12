Минздрав создаёт в Украине действенную систему реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга.

В Украине вводят современную систему предоставления качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы с привлечением полного состава специалистов по реабилитации, — отметила Микичак.

Заместитель министра проинформировала, что рабочая группа Минздрава с участием национальных экспертов из соответствующих специальностей, представителей НАМН Украины, медицинских университетов, медицинских учреждений и специалистов физической и реабилитационной медицины наработала соответствующие рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной болезнью.

В частности, разработали стандарты медицинской помощи «Реабилитация пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) и реконвалесцентов». Настоящий стандарт уже прислали в региональные департаменты здравоохранения для обсуждения и в ближайшее время утвердят в соответствующих подразделениях и ведомствах.

Также Минздрав сформировал предложения в НСЗУ о введении нового пакета медицинских услуг по реабилитации для предоставления современной реабилитационной помощи пациентам после перенесенной коронавирусной болезни.

Министерство уже поручило руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить лиц, перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания COVID-19, услугами по реабилитации. Для этого необходимо определить и утвердить сеть учреждений здравоохранения, в том числе санаторно-курортных учреждений местного подчинения, и обеспечить таким пациентам доступ к специализированной помощи.

Заместитель министра обратила внимание, что в целях обеспечения санаторно-курортного лечения и реабилитации 6 апреля 2021 года Минздрав издал приказ, предусматривающий прием профильных пациентов в специализированных (специальных) санаториях МОЗ Украины.

Таким образом, благодаря имеющейся сети лечебных учреждений и учитывая зарубежный опыт, пациенты по направлению семейного врача могут получать определенный объем постковидной реабилитации в Украине. Эту работу мы постоянно расширяем и в соответствии с утвержденным стандартом, будем развивать и продолжать реабилитацию постковидних пациентов, поскольку в этом есть необходимость, — резюмировала Микичак.

Заместитель министра напомнила, что с 31 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения», который обеспечил законодательную основу для внедрения современных подходов к оказанию реабилитационной помощи в сфере здравоохранения в Украине. Сегодня на реализацию Закона Минздрав готовит 10 подзаконных актов КМУ.