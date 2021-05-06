Департаменты здравоохранения областей и города Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставили при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожную карту по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц.

Поэтому, в соответствии с Законом «О защите персональных данных», вся предоставленная публичными лицами информация о них была уничтожена в установленном порядке.

Как известно, 11 марта 2021 года Министерство здравоохранения приказом №443 позволило прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска по следующему этапу вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

Новые изменения в Дорожной карте больше не предусматривают такой возможности. Теперь во избежание утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

Сейчас в Украине вакцинируют приоритетные группы с первого, второго и частично третьего этапов, а именно медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.

Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.