Купальская ночь — одна из самых мистических ночей года. С праздником летнего солнцестояния, которое имеет многовековую историю, связывают немало легенд и историй. Они находят свое отражение в современной культуре и искусстве. Мастера и художники, вдохновляясь особой эстетикой и загадочностью обрядов, создают работы привлекающие внимание и заставляющие не только зрителей, но и искусствоведов окунуться в историю праздника и попробовать разгадать магические загадки прошлых поколений. О символах и традициях Ивана Купала накануне праздника рассказали в областном художественном музее им. В. Верещагина.

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Ивана Купала — традиционный праздник восточных славян, которому уже более 3000 лет. Многочисленное количество легенд и историй о магическом дне летнего солнцестояния пересказывалась от поколения поколению и дошли до наших дней. Традиционные для этого праздника обряды с водой, огнем и травами, в ночь с 6-го на 7-е июля, продолжают проводить и наши современники.

Лектор Николаевского областного художественного музея им В. Верещагина Любовь Записочная рассказывает: славяне очень верили в чрезвычайную силу обрядов проведенных в этот день. Верили в очищающую силу огня, судьбоносность гаданий и в благословение любви.

В этот день наши предки праздновали свадьбу. Особенно те пары, в которых родные не соглашалась с их желанием создать семью.

Легенды и обряды купальского праздника продолжают находить свое отражение в произведениях современного искусства. В частности, в коллекции областного художественного музея хранится гобелен Инны Черкесовой. На нем мастерица изображает райскую птицу Сирина, которая до сих пор остается одним из главных символов праздника Ивана Купала. Также в музейной коллекции

сохраняется немало других работ посвященных «купальской» тематике. Особое место занимают росписи и вытынанки южноукраинских художников, отражающих еще один загадочный символ Ивана Купала — цветок папоротника.

Эти работы продолжают привлекать внимание не только посетителей, но и искусствоведов, вдохновляя окунуться в историю праздника и попробовать разгадать магические загадки прошлых поколений.