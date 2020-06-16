Из-за конфликта между ООО «Місто для людей — Николаев» и КП «ДЕЗ «Океан» жителям почти 40 домов в Корабельном районе продолжают выставлять сразу два счета за обслуживание домов.
Проблема всплыла еще несколько месяцев назад, однако так и не была решена. Все это время от николаевцев поступали многочисленные жалобы в обе компании, департамент ЖКХ и мэрию.
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Комментируя эту ситуацию мэр Сенкевич говорит, что в этой ситуации виноват руководитель «ДЕЗ «Океан», его уже уволили. В мэрии надеются, что новому директору удастся урегулировать вопрос.
В ближайшее время департамент ЖКХ проведет сверку расчетов «Город для людей — Николаев» и «ДЕЗ «Океан» и, наконец, выяснят, кому должны платить жители Корабельного района.
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