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«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района
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Из-за конфликта между ООО «Місто для людей — Николаев» и КП «ДЕЗ «Океан» жителям почти 40 домов в Корабельном районе продолжают выставлять сразу два счета за обслуживание домов.

Проблема всплыла еще несколько месяцев назад, однако так и не была решена. Все это время от николаевцев поступали многочисленные жалобы в обе компании, департамент ЖКХ и мэрию.

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Комментируя эту ситуацию мэр Сенкевич говорит, что в этой ситуации виноват руководитель «ДЕЗ «Океан», его уже уволили. В мэрии надеются, что новому директору удастся урегулировать вопрос.

Это хозяйственные отношения двух организаций, почему должны страдать люди? Они не получают услугу дважды: не ходит же утром дворник «Океана», а после него — дворник «Міста для людей»?! И лифт не потребляет вдвое больше энергии, и лестничные клетки днем ​​не освещаются. В чем дело? В том, что коммунальное предприятие не может договориться с управляющей кампанией, кто кому должен. Вместо того, чтобы решать между собой, два юридических лица делают заложниками жителей города, — говорит Александр Сенкевич.

В ближайшее время департамент ЖКХ проведет сверку расчетов «Город для людей — Николаев» и «ДЕЗ «Океан» и, наконец, выяснят, кому должны платить жители Корабельного района.

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Алина Сидорова

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