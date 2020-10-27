27 октября на Соборной площади состоялась мирная акция представителей отраслей культуры, общественного питания, досуга и дошкольного образования. Николаевцы собрались, чтобы обратить внимание властей на свои проблемы.

фото: сайт Николаевского городского совета

Напомним с 26 октября решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Николаеве установлено «красную» зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в городе введены дополнительные к введенным ранее ограничения. Они, в частности, коснулись деятельности указанных видов бизнеса.

Мы не против карантина. Мы понимаем, что ковид есть, что люди болеют. Однако мы против того, чтобы кому-то запрещали работать, а кому-то нет, — сказал президент НОГО «Николаевский ДЖАЗ-Клуб» Владимир Алексеев. — Например, 24 октября Министерство культуры сообщило, что в «красной» зоне могут работать кинотеатры. Однако чем театр отличается от кинотеатра? Кинотеатры можно посещать, а театры нет! Мы только за то, чтобы нам дали такие же правила игры, такие же права, которые есть в других сферах.

Организаторы акции отметили: представители культуры, общественного питания, досуга и дошкольного образования, по крайней мере в нашем городе, ответственные граждане и готовы соблюдать все противоэпидемические мероприятий. Однако если к ним не прислушаются, это больно ударит по тысячам николаевцев, ведь очередного ограничения многие из них просто могут не пережить: бизнес придется свернуть.

Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущения негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, прошу Вас в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров, клубов и художественных школ в Николаеве в условиях «красного» уровня эпидемической опасности с установлением ограничений по количеству посетителей, времени работы и т.п., обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины, — зачитал письмо Александр Сенкевич.



фото: страница Александра Сенкевича в Facebook

Николаевцев поддержал мэр Александр Сенкевич. Он сообщил, что на имя Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уже направлено письмо с просьбой ослабить карантинные ограничения, введенные для Николаева. В частности, он просит чтобы представителям отрасли культуры, досуга, общественного питания и дошкольного образования позволили вести свою деятельность.

Мэр сообщил, что вскоре должно состояться очередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, и выразил надежду, что в Николаеве таки ослабят карантин, как это сделали для других городов Украины. Решение о введении в Николаеве дополнительных карантинных ограничений приняли Государственная и областная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Однако городская комиссия такого решения еще не принимала. В соответствии с законодательством мы не можем смягчать ограничения, введенные высшими органами. Однако городские власти до получения ответа на мое письмо не будут ограничивать работу заведений указанных выше сфер — сообщил Александр Сенкевич.

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