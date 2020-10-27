27 октября на Соборной площади состоялась мирная акция представителей отраслей культуры, общественного питания, досуга и дошкольного образования. Николаевцы собрались, чтобы обратить внимание властей на свои проблемы.
Напомним с 26 октября решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Николаеве установлено «красную» зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в городе введены дополнительные к введенным ранее ограничения. Они, в частности, коснулись деятельности указанных видов бизнеса.
Организаторы акции отметили: представители культуры, общественного питания, досуга и дошкольного образования, по крайней мере в нашем городе, ответственные граждане и готовы соблюдать все противоэпидемические мероприятий. Однако если к ним не прислушаются, это больно ударит по тысячам николаевцев, ведь очередного ограничения многие из них просто могут не пережить: бизнес придется свернуть.
Николаевцев поддержал мэр Александр Сенкевич. Он сообщил, что на имя Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уже направлено письмо с просьбой ослабить карантинные ограничения, введенные для Николаева. В частности, он просит чтобы представителям отрасли культуры, досуга, общественного питания и дошкольного образования позволили вести свою деятельность.
Мэр сообщил, что вскоре должно состояться очередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, и выразил надежду, что в Николаеве таки ослабят карантин, как это сделали для других городов Украины. Решение о введении в Николаеве дополнительных карантинных ограничений приняли Государственная и областная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Однако городская комиссия такого решения еще не принимала. В соответствии с законодательством мы не можем смягчать ограничения, введенные высшими органами. Однако городские власти до получения ответа на мое письмо не будут ограничивать работу заведений указанных выше сфер — сообщил Александр Сенкевич.