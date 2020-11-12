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Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения «карантина выходного дня»

Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения «карантина выходного дня»
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает нецелесообразным введение «карантина выходного дня». По этому вопросу он планирует обратиться в региональную комиссию ТЭБ и ЧС, а также в Кабмин.

Об этом Александр Сенкевич сообщил на своей странице в Фейсбук.

Правительство ввело карантин выходного дня до 30 ноября 2020 года

Я против «карантина выходного дня». Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно «ударят» по бюджету нашего города. Напомню, что за время жесткого карантина Николаев потерял 100 миллионов гривен из своей доходной части. Но если бюджет города можно урегулировать (где-то уменьшить расходы, где-то сэкономить, сократить финансирование программ), то бизнес просто не выдержит такого напряжения.
Я общаюсь с представителями гостинично-ресторанного бизнеса — все говорят об одном. Если их заведения будут закрыты на «карантин выходного дня», то и смысла работать вообще нет. Это не просто закрытые заведения питания — средства на свое существование потеряют тысячи работников этой отрасли. И это накануне зимы — финансово сложной поры года.
Однако и противиться государственным мерам противодействия коронавирусу я не могу, ведь у них тоже есть логика. Весной избежать большого количества заболеваемости удалось именно благодаря жесткому карантину.
Фактически сегодня местные власти находится на перепутье между коронавирусом и коронакризисом. Поэтому мы должны выбрать третий путь — золотую середину, которая удовлетворит желание людей работать (адекватное здоровое желание) и желание власти остановить повальное распространение COVID-19.
Мое предложение — избегать шумных вечеринок и больших праздников в учреждениях питания, сократить количество мест за столом, работать до 22:00. Отдельно хочу подчеркнуть, что общение с персоналом должно проходить в масках. Бесконтактное меню. Именно такое обращение местные власти направит на рассмотрение в областную и государственную комиссию ТЭБ и ЧС.
К сожалению, так пошло, что на места мы получим только указания относительно тех или иных карантинных мероприятий. И не имеем никакого механизма компенсации для тех, кто вынужден свернуть свой бизнес. Нет даже государственной программы «реабилитации» бизнеса, пострадавшего от карантинных мероприятий. Надеюсь, что сейчас начнется движение в этом направлении и каждый предприниматель, работающий по всем требованиям закона, сможет себя таким образом застраховать.
Друзья, держитесь — мы входим в зону экономической турбулентности. Сейчас очень важно объединиться вокруг правильной идеи, чтобы реализовать ее. Споры и скандалы не помогут делу — давайте двигаться дальше в конструктиве и поэтапно решать все вопросы. Я остаюсь вместе с вами и сделаю все, что от меня зависит, чтобы сохранить ваше достояние. Ведь залог вашего бизнеса — это прямое развитие нашего Николаева, — говорится в посте мэра.
2020 11 12 1 - Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения
2020 11 12 2 - Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения
2020 11 12 3 - Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения
2020 11 12 4 - Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения
2020 11 12 5 - Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения
2020 11 12 6 - Мэр Сенкевич обратится в региональную комиссию ТЭБ и ЧС для смягчения

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Алина Сидорова

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