То, что мэр Николаева Александр Сенкевич собирался баллотироваться на второй срок, неверное, не для кого не секрет. Несмотря на то, что до местных выборов остается очень мало времени, действующий мэр не спешит называть политическую силу, под лозунгами которой планирует снова сесть в кресло главы города.

Как сообщает Страна.uа, николаевский городской голова собирается идти на предстоящие выборы с партией «Пропозиція», которую также называют «партией мэров». В списке вместе с Сенкевичем также оказались мэр Днепра Борис Филатов, а также руководители Черновцов и Житомира.

По предварительным данным, первый съезд партии должен состояться в эту пятницу, 19 июня.