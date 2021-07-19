5% от средств, которые горсовет в ближайшее время будет распределять на ремонт дорог, могут направить на развитие велоинфраструктуры. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время эфира в Facebook.

По словам мэра, такое предложение он планирует вынести на рассмотрение депутатам.

В ближайшее время мы будем распределять средства на ремонт автодорог. Предложим депутатам направить 5% этих средств на обустройство велодорожек в городе. В частности, сейчас разрабатывается большой веломаршрут в парке «Лески» и на Намыве, — озвучил предложение Александр Сенкевич.