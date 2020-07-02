Более трех лет в детском городке «Сказка» продолжается ремонт корабля и каскадного бассейна. Сначала к работе приступил недобросовестный подрядчик, затем в городском бюджете не было средств, а сам арт-объект имел все шансы превратиться в долгострой. И вот наконец-то ремонт вышел на финишную прямую. Реконструированный «Буян» обещают открыть для посетителей уже этой осенью, по крайней мере так уверяют в городском управлении культуры.
Детский городок «Сказка» — довольно популярное место среди маленьких николаевцев и их родителей. С течением времени построенный в 1982 году объект нуждался в серьезном ремонте, в том числе и один из его главных символов — корабль «Буян».
Старая пожарная машина превратилась в арт-объект в городке «Сказка»
Реконструкцию начали еще в 2017 году, однако по разным причинам работы откладывались. Об этом рассказал начальник управления культуры Юрий Любаров.
Впрочем, несмотря на технические и бюрократические сложности обновленный арт-объект и прилегающий к нему бассейн планируют открыть в конце сентября.
Как отмечает Юрий Любаров, после завершения ремонта кораблика масштабные реконструкции в «Сказке» закончатся. По крайней мере, их отложат до более благоприятных времен.