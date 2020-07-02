Более трех лет в детском городке «Сказка» продолжается ремонт корабля и каскадного бассейна. Сначала к работе приступил недобросовестный подрядчик, затем в городском бюджете не было средств, а сам арт-объект имел все шансы превратиться в долгострой. И вот наконец-то ремонт вышел на финишную прямую. Реконструированный «Буян» обещают открыть для посетителей уже этой осенью, по крайней мере так уверяют в городском управлении культуры.

Детский городок «Сказка» — довольно популярное место среди маленьких николаевцев и их родителей. С течением времени построенный в 1982 году объект нуждался в серьезном ремонте, в том числе и один из его главных символов — корабль «Буян».

Старая пожарная машина превратилась в арт-объект в городке «Сказка»

Реконструкцию начали еще в 2017 году, однако по разным причинам работы откладывались. Об этом рассказал начальник управления культуры Юрий Любаров.



Он был начат в 2017 году, был переходящий договор до 2018 года. Была сделана часть работ и потом, к сожалению, мы приостановились. Кроме того, есть технические (строительные) сложности с закупкой материалов и их доставкой, много зарубежных деталей. Есть небольшие сложности, но, я надеюсь, что подрядчики справятся. Впрочем, несмотря на технические и бюрократические сложности обновленный арт-объект и прилегающий к нему бассейн планируют открыть в конце сентября. К нашему времени бассейн полностью был разрушен, по сути его пришлось делать заново. Там никогда не было насосов, был только водопровод, теперь же туда устанавливаются насосы. Визуально он останится таким же. Мостики (трапы), которые шли снизу и подималы на корабль, делили бассейн на 2 части, а мы их подняли наверх и теперь бассейн становится единым. Наверное, там будут какие-то аттракционы, - рассказывает Юрий Любаров о том, каким будет объект после ремонта.

Как отмечает Юрий Любаров, после завершения ремонта кораблика масштабные реконструкции в «Сказке» закончатся. По крайней мере, их отложат до более благоприятных времен.