Сегодня Четверг, 2 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов

Директор филиала банка в Николаеве воровала деньги клиентов

Чиновник департамента ЖКХ «погорел» на взятке

Чиновник департамента ЖКХ «погорел» на взятке

Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам

Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам

На взятке в 800 долларов задержали патрульного из Николаева

На взятке в 800 долларов задержали патрульного из Николаева

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Развлечения » Многолетний ремонт кораблика в “Сказке” закончат осенью

Многолетний ремонт кораблика в «Сказке» закончат осенью

Многолетний ремонт кораблика в «Сказке» закончат осенью
0

Более трех лет в детском городке «Сказка» продолжается ремонт корабля и каскадного бассейна. Сначала к работе приступил недобросовестный подрядчик, затем в городском бюджете не было средств, а сам арт-объект имел все шансы превратиться в долгострой. И вот наконец-то ремонт вышел на финишную прямую. Реконструированный «Буян» обещают открыть для посетителей уже этой осенью, по крайней мере так уверяют в городском управлении культуры.

Детский городок «Сказка» — довольно популярное место среди маленьких николаевцев и их родителей. С течением времени построенный в 1982 году объект нуждался в серьезном ремонте, в том числе и один из его главных символов — корабль «Буян».

Старая пожарная машина превратилась в арт-объект в городке «Сказка»

Реконструкцию начали еще в 2017 году, однако по разным причинам работы откладывались. Об этом рассказал начальник управления культуры Юрий Любаров.

Он был начат в 2017 году, был переходящий договор до 2018 года. Была сделана часть работ и потом, к сожалению, мы приостановились. Кроме того, есть технические (строительные) сложности с закупкой материалов и их доставкой, много зарубежных деталей. Есть небольшие сложности, но, я надеюсь, что подрядчики справятся.
  • 2020 07 02 buyan2 - Многолетний ремонт кораблика в
  • 2020 07 02 buyan3 - Многолетний ремонт кораблика в

Впрочем, несмотря на технические и бюрократические сложности обновленный арт-объект и прилегающий к нему бассейн планируют открыть в конце сентября.

К нашему времени бассейн полностью был разрушен, по сути его пришлось делать заново. Там никогда не было насосов, был только водопровод, теперь же туда устанавливаются насосы. Визуально он останится таким же. Мостики (трапы), которые шли снизу и подималы на корабль, делили бассейн на 2 части, а мы их подняли наверх и теперь бассейн становится единым. Наверное, там будут какие-то аттракционы, - рассказывает Юрий Любаров о том, каким будет объект после ремонта.
2020 07 02 buyan4 - Многолетний ремонт кораблика в

Как отмечает Юрий Любаров, после завершения ремонта кораблика масштабные реконструкции в «Сказке» закончатся. По крайней мере, их отложат до более благоприятных времен.

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве нацгвардейцы проходят тестирование на COVID-19
Next post На взятке в 800 долларов задержали патрульного из Николаева

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков