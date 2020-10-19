Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», указано на сайте Министерства образования.

В частности, с июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

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Итак, должностной оклад молодого учителя * без категории и стажа работы в январе 2019 года составил 3 тыс. 496 гривен, в сентябре 2020 — 4 тыс. 050 гривен. По проекту Госбюджета-2021 с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 гривен, с июля 2021-го — до 5 тыс. 265 гривен.

Должностной оклад учителя I категории * в январе 2019 года составил 4 тыс. 361 гривен, в сентябре 2020-го — 5 тыс. 051 гривен. Предполагается, что с января 2021 года увеличится до 6 тыс. 061 гривен, с июля 2021 — до 6 тыс. 567 гривен.

У учителя высшей категории * заведения общего среднего образования в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 гривен. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 гривен. С января 2021 года он составит 6 тыс. 461 гривен, с июля 2021 — 7 тыс. 001 гривен.

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Увеличение должностных окладов (по ЕТС) рассчитан в соответствии с проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021». С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей — 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату.

* Должностной оклад из расчета 18 часов в неделю