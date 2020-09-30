30 сентября последний день, когда в ходу остаются монеты номиналом 25 копеек и банкноты 1992 года выпуска. Однако обменять их можно будет в течении еще трех лет в любом отделении банка. О том, что делать с деньгами, у которых «истекает срок годности», рассказали в пресс-службе НБУ.

Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее изымать из оборота банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монеты номиналом в 1 гривну старого образца (золотистого цвета). Из заменят новыми «серебристыми» гривнами.

Кроме того, в НБУ напомнили, что уже сделано для оптимизации денежной системы. Так, НБУ:

вывел из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек;

начал заменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами;

обновил дизайн банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;

ввел в обращение новую банкноту наивысшего номинала – 1000 гривен.