Сегодня Пятница, 17 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Мошенник, работавший по схеме «Ваш родственник попал в полицию», сел на 11 лет

Мошенник, работавший по схеме «Ваш родственник попал в полицию», сел на 11 лет

В Коблево до смерти избили охранника база отдыха

В Коблево до смерти избили охранника база отдыха

Рассматривал гранату и случайно выдернул чеку — в Николаеве задержали хулигана

Рассматривал гранату и случайно выдернул чеку — в Николаеве задержали хулигана

В Южном Буге утонул молодой мужчина

В Южном Буге утонул молодой мужчина

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Мошенник, работавший по схеме «Ваш родственник попал в полицию», сел на 11 лет

Мошенник, работавший по схеме «Ваш родственник попал в полицию», сел на 11 лет

Мошенник, работавший по схеме «Ваш родственник попал в полицию», сел на 11 лет
0

О результатах судебного рассмотрения дела в отношении мошенника сообщили в Прокуратуре Николаевской области.

За «спасение» дочери пенсионерка из Николаева отдала мошенникам 26 000 гривен

39-летний мошенник работал по давно известной схеме «Ваш родственник попал в полицию». Звонил и говорил пострадавшим, что нужны деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности. Таким образом ему удалось обмануть трех жителей Николаева на общую сумму более 600 000 гривен.

Суд назначил мужчине наказание — 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Spread the love
  • 82
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Коблево до смерти избили охранника база отдыха

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение