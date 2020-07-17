О результатах судебного рассмотрения дела в отношении мошенника сообщили в Прокуратуре Николаевской области.

За «спасение» дочери пенсионерка из Николаева отдала мошенникам 26 000 гривен

39-летний мошенник работал по давно известной схеме «Ваш родственник попал в полицию». Звонил и говорил пострадавшим, что нужны деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности. Таким образом ему удалось обмануть трех жителей Николаева на общую сумму более 600 000 гривен.

Суд назначил мужчине наказание — 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.