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Главная страница » Blog » Минздрав » МОЗ советует родителям школьников не подписывать сомнительные документы, касающиеся COVID-19

МОЗ советует родителям школьников не подписывать сомнительные документы, касающиеся COVID-19

МОЗ советует родителям школьников не подписывать сомнительные документы, касающиеся COVID-19
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На днях в сети Интернет появилась информация, что некоторые администрации школ заставляют родителей подписывать информационную согласие, что учебное заведение не несет ответственность за распространение COVID-19. Как сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, подобный «документ» не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом, и никто не может заставить родителей его подписать.

По словам министра, МОЗ еще до начала учебного года разработало детальные рекомендации о проведении учебного процесса в условиях пандемии. Они размещены на сайте министерства.  

В частности, ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования лежит именно на их руководстве. Они должны обеспечить регулярную термометрию и СИЗ для всех работников, а также контроль за соблюдением эпидемиологических правил безопасности. В частности, необходимо обеспечить разное время начала и окончания занятий для различных классов и групп, а также перемены в разные временные промежутки. В школе должна быть разметка в коридорах.

Школьники могут находиться в классах без масок, а на переменах — в масках.

Посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования запрещается, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

С начала текущего учебного года на COVID-19 заболели 5215 школьников (или 0,9%), а также 10 552 учителя. На сегодня дистанционно работают 912 учебных заведений.

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Елена Кораб

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