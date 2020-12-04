Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью в три недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

«Сейчас мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас в связи с COVID -19», — сказал министр.

По его словам, в связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации все равно остается на достаточно высоком уровне, МЗ видит необходимости «сбить эту волну распространения COVID-19 и довести ее до минимально возможных цифр».

«Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы будем предлагать правительству, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта должна быть в течение трех недель», — сказал Степанов.