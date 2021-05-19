Главное управление ГНС в Николаевской области разъясняет, что в соответствии с п.п. 6 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) не могут быть плательщиками единого налога субъекты (юридические лица и физические лица — предприниматели) хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется страховыми агентами, определенными Законом Украины «О страховании», сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами, определенными разд. III НКУ.

Согласно части первой ст. 1 Закона Украины от 02 июля 2001 года № 2664 — III «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» с изменениями и дополнениями финансовые активы — средства, ценные бумаги, долговые обязательства и право требования долга, которые не отнесены к ценным бумагам; а финансовая услуга — операции с финансовыми активами, которые осуществляются в интересах третьих лиц за собственный счет или за счет этих лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, — и за счет привлеченных от других лиц финансовых активов, с целью получения прибыли или сохранения реальной стоимости финансовых активов.

Статьей 318 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435 — IV с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) субъектами права собственности являются Украинский народ и другие участники гражданских отношений, определенные ст. 2 ЦКУ.

В частности, участниками гражданских отношений являются физические лица и юридические лица (ст. 2 ЦКУ).

Таким образом, физическое лицо — предприниматель, которое осуществляет операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц за собственный счет или за счет этих лиц, не может быть плательщиком единого налога.

Если физическое лицо осуществляет операции с собственными ценными бумагами, то инвестиционная прибыль от осуществления таких операций облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 170.2 ст. 170 ПКУ.

Главное управление ГНС в Николаевской области