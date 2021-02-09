Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в Украине. Правительство разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий, но с ограничениями.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.

Кабмин разрешил прием посетителей учреждениями культуры и с проведением публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов до 50% мест или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.

«Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади», — уточнили в Кабмине.