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Главная страница » Blog » Власть » Можно, но с ограничениями: в Украине разрешили образовательные и профмероприятия

Можно, но с ограничениями: в Украине разрешили образовательные и профмероприятия

Можно, но с ограничениями: в Украине разрешили образовательные и профмероприятия
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Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в Украине. Правительство разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий, но с ограничениями.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об установлении карантина на территории Украины.

Кабмин разрешил прием посетителей учреждениями культуры и с проведением публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов до 50% мест или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров.

«Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади», — уточнили в Кабмине.

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Татьяна Корбун

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