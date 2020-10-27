27 октября в 13:10 в Службу спасения поступил звонок о происшествии на объекте в селе Софиевка Новобугского района. В сообщении говорилось, что во время проведения ремонтных работ в дробильную машину для щебня попал и погиб 56-летний мужчина.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Из дробильной машины тело доставали с помощью отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области и специального автомобиля САРМ-В.

Погибшего доставали с помощью спасательной веревки, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства выясняют сотрудники полиции.