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Главная страница » Blog » Происшествия » Мужчина попал в дробильную машину для щебня в Новобугском районе

Мужчина попал в дробильную машину для щебня в Новобугском районе

Мужчина попал в дробильную машину для щебня в Новобугском районе
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27 октября в 13:10 в Службу спасения поступил звонок о происшествии на объекте в селе Софиевка Новобугского района. В сообщении говорилось, что во время проведения ремонтных работ в дробильную машину для щебня попал и погиб 56-летний мужчина.

2020 10 27 granit - Мужчина попал в дробильную машину для щебня в Новобугском районе
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Из дробильной машины тело доставали с помощью отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области и специального автомобиля САРМ-В.

Погибшего доставали с помощью спасательной веревки, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства выясняют сотрудники полиции.

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Алина Сидорова

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