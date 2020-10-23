Сегодня Пятница, 23 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Незаконная агитация, подкуп избирателей и использование административного ресурса — ОПОРА зафиксировала нарушения в Николаеве

Незаконная агитация, подкуп избирателей и использование административного ресурса — ОПОРА зафиксировала нарушения в Николаеве

23 октября — Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

23 октября — Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС

Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС

В Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19, три человека умерло

В Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19, три человека умерло

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Мужчина, представляясь работником газовой службы, грабил пенсионеров в Николаеве (видео)

Мужчина, представляясь работником газовой службы, грабил пенсионеров в Николаеве (видео)

Мужчина, представляясь работником газовой службы, грабил пенсионеров в Николаеве (видео)
0

Мужчина, представляясь работником газовой службы, обворовывал квартиры пенсионеров в Николаеве.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Вор приходил в дома потерпевших, представлялся работником газовой службы, и в случае, если открывали старики, имитировал, что проводит проверку счетчиков. Только хозяева отвлекались, злоумышленник забирал кошельки с деньгами и драгоценности, которые, как правило, находились в гостиных, после чего исчезал.
По такой схеме 43-летний мужчина, который находится в активном розыске полицией Днепра за аналогичные уголовные преступления, совершил по меньшей мере десяток краж на территории Николаевской области в Центральном, Заводском и Очаковском районах.

Пострадавшие сразу понимали, что исчезло их имущество, и в силу почтенного возраста не могли описать внешность «работника газовой службы», что значительно усложняло расследование. Однако, благодаря проведенным следственно-оперативным мероприятиям 21 октября оперативники Управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции задержали преступника сразу после очередной кражи в Заводском районе Николаева. Вора ожидало такси, но убежать помешали полицейские. Был ли сообщником таксист сейчас проверяется.

У задержанного правоохранители изъяли похищенное имущество пострадавших: кошелек с деньгами и мобильные телефоны.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 185 УК «Кража», за что санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет выбирать злоумышленнику меру пресечения.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post 25 октября Украина переходит на зимнее время
Next post Николаев оказался в "красной" карантинной зоне

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»