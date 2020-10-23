Мужчина, представляясь работником газовой службы, обворовывал квартиры пенсионеров в Николаеве.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Вор приходил в дома потерпевших, представлялся работником газовой службы, и в случае, если открывали старики, имитировал, что проводит проверку счетчиков. Только хозяева отвлекались, злоумышленник забирал кошельки с деньгами и драгоценности, которые, как правило, находились в гостиных, после чего исчезал.

По такой схеме 43-летний мужчина, который находится в активном розыске полицией Днепра за аналогичные уголовные преступления, совершил по меньшей мере десяток краж на территории Николаевской области в Центральном, Заводском и Очаковском районах.

Пострадавшие сразу понимали, что исчезло их имущество, и в силу почтенного возраста не могли описать внешность «работника газовой службы», что значительно усложняло расследование. Однако, благодаря проведенным следственно-оперативным мероприятиям 21 октября оперативники Управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции задержали преступника сразу после очередной кражи в Заводском районе Николаева. Вора ожидало такси, но убежать помешали полицейские. Был ли сообщником таксист сейчас проверяется.

У задержанного правоохранители изъяли похищенное имущество пострадавших: кошелек с деньгами и мобильные телефоны.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 185 УК «Кража», за что санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет выбирать злоумышленнику меру пресечения.