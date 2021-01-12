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Главная страница » Blog » Криминал » Мужчина разгуливал по Николаеву с пакетом амфетамина

Мужчина разгуливал по Николаеву с пакетом амфетамина

Мужчина разгуливал по Николаеву с пакетом амфетамина
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11 января, во время патрулирования улиц в Ингульском районе, полицейские спецподразделения ТОР заметили мужчину, который распивал алкоголь у супермаркета на проспекте Мира. За это полицейские составили на него административный протокол, а когда спросили есть ли у него при себе что-то запрещенное, то он показал сумку. При этом мужчина пытался незаметно выбросить пакет с психотропами.

В нескольких полиэтиленовых пакетах, которые обнаружили при мужчине, находились 67 расфасованных свертков с амфетамином и солями. Следователь их изъял и направил на экспертизу, а 26-летнего жителя Очакова полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанный объясняет, что якобы нашел закладки в центре города и решил оставить себе, так как сам употребляет психотропные вещества.

2021 01 12 2amf 1024x768 - Мужчина разгуливал по Николаеву с пакетом амфетамина

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

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Алина Сидорова

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