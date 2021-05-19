Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week завершился музыкальным концертом под открытым небом. Киевская певица TEYA FLOW и николаевский электронный музыкант VVARMKOLD вместе создали невероятную атмосферу на * 8 причале.

Первый в 2021 году уличный концерт в городе объединил более сотни ценителей душевной атмосферы и настоящей музыкальной глубины. Это был вечер полный экспрессии, электронных сочетаний и экспериментов.

Николаевцы открыли для себя молодую украинскую певицу TEYA FLOW, как зажигательный микс чувственного вокала, электронной музыки и живых инструментов. Это захватило слушателей и заставило людей двигаться в такт с первых звуков.

фото: КУ «Агенство развития Николаева»

Ее музыка характерна сочетанием различных музыкальных стилей и жанров (synthwave, retrowave, pop). Вместе с командой музыкантов девушка сыграла полуторачасовую программу на фоне фантастического заката над Южным Бугом. Звучали уже известные песни, неоднократно занимали верхние строчки чартов Top Shazam Discovery Japan и Top Shazam Ukraine, и совсем новые композиции, впервые исполнялись перед публикой. Среди них была работа авторства николаевца Антона Плужника, который выступил саунд продюсером коллектива.

фото: КУ «Агенство развития Николаева»

Еще одним открытием вечера для широкой аудитории стал николаевский электронный музыкант VVARMKOLD (Александр Балашов). Это совсем другая сторона музыки на стыке жанров breakbeat, acid, techno, d’n’b, idm и других. Во время вечерней after party просто так стоять и смотреть было невозможно — тело требовало движений и зажигательных танцев, присущих диким и безудержным рейвам.

фото: КУ «Агенство развития Николаева»

по информации Агентства развития Николаева