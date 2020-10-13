На наиболее знаковых исторических зданиях и локациях Николаева появятся 15 туристических табличек с QR-кодами и шрифтом Брайля. Информация о городских достопримечательностях будет доступна на украинском и английском языках.

Проект реализует Агентство развития Николаева. Он предусматривает создание инновационного туристического пешеходного гида «MykolaivSmartRoute» с информацией о городе Николаев и интересных городских достопримечательностях.

«Благодаря этому проекту жители Николаева и его гости смогут глубже изучить историю города без помощи экскурсоводов и переводчиков. Подобную практику используют во многих странах. Это делает процесс изучения города гораздо проще и интереснее. Кроме того, проект является инклюзивным», — отмечает Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям КУ «Агентство развития Николаева».

На первом этапе будут установлены информационные таблички с QR-кодами и NFC-чипами на 15 самых популярных туристических локациях Николаева, просканировав которые, можно узнать подробную информацию об объекте, его истории и интересные факты. На табличках будет размещен текст на двух языках — украинском и английском.

Также для людей со слабым зрением информация об объекте будет прописана в формате аудиогида и продублирована шрифтом Брайля.

Дизайн всех табличек будет включать элементы единого стиля бренда «Николаев — город на волне».

В предварительный список объектов вошли Театр Монте, Шуховская башня, ДОФ, * 8 ПРИЧАЛ, Турецкий фонтан с яхт-клубом, Морская астрономическая обсерватория, городище «Дикий сад», дом Эрлиха, здания художественного и краеведческого музеев, дом командира Черноморского флота, улица Соборная и Соборная площадь, главные ворота Адмиралтейства и водолечебница доктора Кенигсберга.

КУ «Агентство развития Николаева».