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На 15 исторических зданиях Николаева установят таблички с QR-кодами и шрифтом Брайля

На 15 исторических зданиях Николаева установят таблички с QR-кодами и шрифтом Брайля
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На наиболее знаковых исторических зданиях и локациях Николаева появятся 15 туристических табличек с QR-кодами и шрифтом Брайля. Информация о городских достопримечательностях будет доступна на украинском и английском языках.

Проект реализует Агентство развития Николаева. Он предусматривает создание инновационного туристического пешеходного гида «MykolaivSmartRoute» с информацией о городе Николаев и интересных городских достопримечательностях.

121388781 2619245118388386 5989862756575099842 o 1024x508 - На 15 исторических зданиях Николаева установят таблички с QR-кодами и шрифтом Брайля

«Благодаря этому проекту жители Николаева и его гости смогут глубже изучить историю города без помощи экскурсоводов и переводчиков. Подобную практику используют во многих странах. Это делает процесс изучения города гораздо проще и интереснее. Кроме того, проект является инклюзивным», — отмечает Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям КУ «Агентство развития Николаева».

На первом этапе будут установлены информационные таблички с QR-кодами и NFC-чипами на 15 самых популярных туристических локациях Николаева, просканировав которые, можно узнать подробную информацию об объекте, его истории и интересные факты. На табличках будет размещен текст на двух языках — украинском и английском.

121591352 2619245111721720 1111502673491368026 o 1024x508 - На 15 исторических зданиях Николаева установят таблички с QR-кодами и шрифтом Брайля

Также для людей со слабым зрением информация об объекте будет прописана в формате аудиогида и продублирована шрифтом Брайля.

Дизайн всех табличек будет включать элементы единого стиля бренда «Николаев — город на волне».

В предварительный список объектов вошли Театр Монте, Шуховская башня, ДОФ, * 8 ПРИЧАЛ, Турецкий фонтан с яхт-клубом, Морская астрономическая обсерватория, городище «Дикий сад», дом Эрлиха, здания художественного и краеведческого музеев, дом командира Черноморского флота, улица Соборная и Соборная площадь, главные ворота Адмиралтейства и водолечебница доктора Кенигсберга.

КУ «Агентство развития Николаева».

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Елена Кораб

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