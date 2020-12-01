На проспекте Богоявленском начали снос рекламных конструкций. В частности, на «перегоне» начали убирать бигборды, которые мешают строительству троллейбусной линии в Корабельный район.

Как сообщалось ранее, в Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

На том участке уже необходимо проводить работы по натяжению проводов. Всех «рекламистов» предупреждали еще год-два назад, что планируется запуск троллейбусной линии и что с началом работ им необходимо будет убрать щиты. Но, как всегда, тянут до последнего. Надеюсь на осознаность владельцев и настойчиво прошу срочно убрать конструкции — отмечает Андрей Ермолаев.