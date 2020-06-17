17 июня на Бугском лимане возле с. Новобогдановка во время рейдовой работы государственные инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля зафиксировали удушье водных биоресурсов.

Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

С целью определения масштабов и причин гибели рыбы сотрудниками Управления Государственного агентства рыбного хозяйства совместно с представителями Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области и представителями Николаевской районной больницы ветеринарной медицины инициировано выезд на место инцидента.

«Летние удушья совпадают с так называемым« цветением »водоемов, является массовым развитием микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых. В связи с этим в воде уменьшается уровень кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности рыбы. Специалистами были отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов для дальнейшего их анализа. Окончательные причины гибели рыбы устанавливаются », — комментирует заместитель начальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.

Специалистами обследовано береговую линию. На 150 метрах берега лимана было обнаружено по 15 экз. погибшего бычка на 1 кв. м. На других участках лимана, по руслу, мор рыбы представлен единичными случаями или вообще отсутствует.

На лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей. Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов или других ядовитых веществ в воду не выявлено. На месте отбора образцов вода была мутной и со специфическим запахом. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

В случае выявления фактов гибели рыбы и нарушение правил рыболовства — просьба сообщать на телефонную «горячую линию» (099) 663-82-00.