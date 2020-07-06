С задержкой в ​​месяц на летней площадке в ДОФ открывают летний кинотеатр. В течение июля, августа и части сентября николаевцы смогут насладиться просмотром фильмов-участников кинофестивалей США и Европы под открытым небом.

Первый кинопоказ запланирован 8 июля в 21.00 с премьерой французской ленты «Гаспар едет на свадьбу».

Показы будут проходить каждую среду. Организаторы предупредили, что в отличие от прошлого года, из-за карантина уменьшили количество мест и ввели предварительную запись. Однако, вход остается свободным.

Мы все соскучились по ярким киновечерам в ДОФе. В прошлом году этот площадка стала для нас вторым домом. У нас был большой риск не стартовать этим летом, но мы смогли это сделать. Поэтому приглашаем вас провести лето вместе с нами в этот непростой посткарантинный период в жизни всей страны! Каждую среду в ДОФе показываем уже традиционное фестивальное кино под открытым небом », — отмечают организаторы.