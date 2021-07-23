Для снижения уровня аварийности на дорогах полицейские Николаевской области присоединились к всеукраинскому комплексу профилактических мероприятий «Безопасные автомобильные дороги», которые начались 20 июля и в продлится до 20 августа, — сообщают в ГУНП.

Количество экипажей автопатрулей увеличили на аварийных участках дорог для контроля за соблюдением Правил дорожного движения.

Маршруты патрулирования также максимально приблизили к дорогам, ведущим к местам отдыха граждан, в том числе к Черноморскому побережью.

При патрулировании особое внимание правоохранители уделяют фактам нарушения Правил дорожного движения, которые являются основными причинами ДТП, а именно: управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, нарушение водителями правил обгона, пользования ремнями безопасности или шлемами, нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами, а также соблюдению законодательства в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, полицейские фиксируют факты нарушения правил проезда транспортных средств, чьи габаритные или весовые параметры превышают нормативные.

За 2 дня проведения профилактической отработки сотрудники территориальных подразделений полиции области задокументировали 230 нарушений Правил дорожного движения, в т.ч. обнаружили 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 17 фактов нарушения правил пользования ремнями безопасности, 30 фактов управления транспортными средствами без соответствующих документов, 8 — правил обгона, 6 нарушений ПДД пешеходами.