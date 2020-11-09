В Николаеве объявили тендер на реконструкцию детской площадки, расположенного по Херсонском шоссе между домами 30, 32 и 38.

Об этом сообщают в городском совете со ссылкой на ДЖКХ.

По замыслу проектировщиков, вместо старой детской площадки и заброшенной придомовой территории на площади более 6 тыс кв. м появится современная площадка.

На ней разместится полоса препятствий, безопасный скалодром, универсальное поле для групповых видов спорта, гимнастический комплекс, карусель со штурвалом для детей с инвалидностью, а также качели с возможностью заезда на коляске и тому подобное.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется до 23 ноября включительно, и уже двадцать четвёртого будет проведен аукцион, чтобы определить победителя, который возьмется воплотить масштабный замысел в жизнь.