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На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку

На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку
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В Николаеве объявили тендер на реконструкцию детской площадки, расположенного по Херсонском шоссе между домами 30, 32 и 38.

Об этом сообщают в городском совете со ссылкой на ДЖКХ.

По замыслу проектировщиков, вместо старой детской площадки и заброшенной придомовой территории на площади более 6 тыс кв. м появится современная площадка.

2020 11 09 ploshhadka2 - На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку
2020 11 09 ploshhadka3 - На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку

На ней разместится полоса препятствий, безопасный скалодром, универсальное поле для групповых видов спорта, гимнастический комплекс, карусель со штурвалом для детей с инвалидностью, а также качели с возможностью заезда на коляске и тому подобное.

2020 11 09 ploshhadka4 - На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку
2020 11 09 ploshhadka5 - На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется до 23 ноября включительно, и уже двадцать четвёртого будет проведен аукцион, чтобы определить победителя, который возьмется воплотить масштабный замысел в жизнь.

2020 11 09 ploshhadka6 - На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку
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Алина Сидорова

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