На ЮУАЭС вводят удаленную систему для самоподготовки, чтобы осуществлять более эффективный отбор кадров. Теоретический материал по электротехнике и тепломеханике кандидаты на трудоустройство могут найти на веб-ресурсе предприятия.

Для повышения качества знаний и их эффективного контроля уже несколько лет в подразделениях НАЭК «Энергоатом» используется автоматизированная система «АСКО». Ее внедрили на всех атомных электростанциях Украины. Софт позволяет проводить обучение и контроль знаний персонала дистанционно. Эта система стала особо актуальной в период коронавирусной пандемии, когда возникла необходимость максимально ограничить контакты.

«Те работники, которые не имеют на рабочем месте ПК, могут получить теоретические знания и пройти контроль знаний непосредственно в компьютерном классе учебно-тренировочного центра ЮУАЭС. Минимальный объем правильных ответов для успешной сдачи теста — 80%», — говорит заместитель начальника учебно-тренировочного центра ЮУАЭС Дмитрий Шамис.

Чтобы у кандидатов на трудоустройство была возможность подготовиться к входному контролю, было принято решение выложить теоретический материал по электротехнике и тепломеханике в свободный доступ на веб-ресурсе Южно-Украинской АЭС. Это позволит учиться удаленно как с домашнего ПК, так и со смартфона.

На официальном сайте предприятия в разделе «Трудоустройство» опубликовано уведомление о том, что каждый претендент на вакансию может предварительно ознакомиться с теоретическим минимумом, которым он должен обладать. «Это позволяет нам установить своеобразный барьер по уровню знаний для людей, которые хотят трудоустроиться на АЭС и обеспечить предприятие более квалифицированными кадрами. Кроме того, мы предоставляем соискателям возможность восполнить дефицит знаний», — подчеркнул Дмитрий Шамис.

В учебно-тренировочном центре Южно-Украинской АЭС считают, что дистанционная система для самоподготовки пригодится не только кандидатам на трудоустройство, но и студентам ЗВО, заведений профтеха, а также молодым работникам предприятия, которые хотят в будущем успешно подниматься по карьерной лестнице.