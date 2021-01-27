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На какую сумму государственной помощи могут рассчитывать малообеспеченные семьи в 2021 году

На какую сумму государственной помощи могут рассчитывать малообеспеченные семьи в 2021 году
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О социальной помощи малообеспеченным семьям в 2021 году рассказала специалист Николаевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Царева.

Она отметила, что государственная социальная помощь малообеспеченным семьям — ежемесячная помощь, предоставляемая малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

Статьей 3 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» (далее — Закон) установлено, что право на государственную социальную помощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины.

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» в 2021 году уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи согласно Закону в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

  • для трудоспособных лиц — 35 процентов,
  • для детей: — 130 процентов;
  • для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 100 процентов соответствующего прожиточного минимума.

Итак, уровне обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2021 году составят:

  • для трудоспособных лиц (35%) — с января (794,50 грн.), с июля (832,65 грн.), с декабря (868,35 грн.)
  • для лиц, утративших трудоспособность (100%) — с января (1769,00 грн.), с июля (1854,00 грн.), с декабря (1934,00 грн.)
  • 130% для детей:
  • до 6 лет — с января (2497,30 грн.), с июля (2616,90 грн.), с декабря (2730,00 грн.)
  • от 6 до 18 лет — с января (3113,50 грн.), с июля (3263,00 грн.), с декабря (3403,40 грн.)
  • от 18 до 23 лет (при условии обучения) — с января (2951,00 грн.), с июля (3092,70 грн.), с декабря (3225,30 грн.).

 Важно! Срок выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена ранее, продолжается без представления необходимых документов на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной социальной помощи на основании заявления и необходимых документов, поданных по истечении срока действия указанных мер (пункт 12 статьи 15 Закона).

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Людмила Александрова

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