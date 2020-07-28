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Главная страница » Blog » Происшествия » На Кинбурнской косе отдыхающий отрезал себе палец

На Кинбурнской косе отдыхающий отрезал себе палец

На Кинбурнской косе отдыхающий отрезал себе палец
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О ЧП на территории одного из кемпингов на Кинбурнской косе сообщили на пункт связи 22 государственной пожарно-спасательной части. Мужчина требовал неотложной медицинской помощи.

Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове

Как выяснилось, отдыхающий, используя электроинструмент, по неосторожности ампутировал палец на левой руке.

Сотрудники подразделения на спасательном катере UMS-600 «Спасатель-2012» транспортировали 30-летнего гражданина на берег в Очакове, где его уже ждала карета скорой помощи.

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Алина Сидорова

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