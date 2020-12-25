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Главная страница » Blog » Криминал » На Нефтебазе в Николаеве произошел рейдерский захват

На Нефтебазе в Николаеве произошел рейдерский захват

На Нефтебазе в Николаеве произошел рейдерский захват
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Сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы поступило в полицию около 9:15 сегодня, 25 декабря. Представитель фирмы сообщил, что на территорию нефтебазы проникла группа неизвестных, которые захватили предприятие.

На месте работает следственно-оперативная группа, рота тактико-оперативного реагирования, Управление полиции охраны, которые держат ситуацию на контроле.

Требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако, полиция выясняет все обстоятельства. Проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность предоставленных сторонами документов.

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Алина Сидорова

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