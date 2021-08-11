Николаевский глиноземный завод строит новый резервуар для вывода воды, в то время как его пытаются представить как новое «шламполе».

Об этом в интервью «Новостям-N» сказал директор по производству НГЗ Владимир Красноярский.

— Меня прямо коробит, когда я это слышу! Да не третье это шламполе, а это емкость, которая нужна, чтобы вывести воду. У нас замкнутый цикл, все, что попадает на промплощадку, какие-то стоки – оно все в емкости. В реку от нас вообще ничего не попадает, абсолютно! С промплощадки мы все собираем и вновь отправляем в производство. И добираем постепенно новую воду. Кстати, водовод Днепр – Николаев город получил именно благодаря строительству завода, — рассказал Владимир Красноярский.

Он также пояснил, что даже на шламполе складирование шлама происходит строго на территории специально оборудованного и изолированного поля, а на его дне размещена мембрана, не дающая шламу и подшламовой воде проникать в грунт.

— Из года в год нас проверяет экологическая инспекция: и планово, и внепланово. Серьезных замечаний к предприятию нет и никогда не было, — подытожил директор по производству НГЗ.

Ранее сообщалось, что на Николаевском глиноземном заводе невозможно повторение катастрофы с красным шламом, аналогичное произошедшей в Венгрии в 2010 году.