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На НГЗ рассказали, какой новый объект строят под Николаевом: «Это не шламполе»

dsc 9023 - На НГЗ рассказали, какой новый объект строят под Николаевом: «Это не шламполе»
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226650 0 - На НГЗ рассказали, какой новый объект строят под Николаевом: «Это не шламполе»

Николаевский глиноземный завод строит новый резервуар для вывода воды, в то время как его пытаются представить как новое «шламполе».

Об этом в интервью «Новостям-N» сказал директор по производству НГЗ Владимир Красноярский.

— Меня прямо коробит, когда я это слышу! Да не третье это шламполе, а это емкость, которая нужна, чтобы вывести воду. У нас замкнутый цикл, все, что попадает на промплощадку, какие-то стоки – оно все в емкости. В реку от нас вообще ничего не попадает, абсолютно! С промплощадки мы все собираем и вновь отправляем в производство. И добираем постепенно новую воду. Кстати, водовод Днепр – Николаев город получил именно благодаря строительству завода, — рассказал Владимир Красноярский.

Он также пояснил, что даже на  шламполе складирование шлама происходит строго на территории специально оборудованного и изолированного поля, а на его дне размещена мембрана, не дающая шламу и подшламовой воде проникать в грунт.

— Из года в год нас проверяет экологическая инспекция: и планово, и внепланово. Серьезных замечаний к предприятию нет и никогда не было, — подытожил директор по производству НГЗ.

Ранее сообщалось, что на Николаевском глиноземном заводе невозможно повторение катастрофы с красным шламом, аналогичное произошедшей в Венгрии в 2010 году.

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Григорий Ноздрев

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