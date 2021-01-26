Завтра, 27 января, на территории Николаева и области ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По данным Николаевского областного гидрометцентра, в связи с выходом южного циклона по территории Николаевской области и Николаева в течение суток 27 января, ночью и утром 28 января 2021 ожидаются сложные погодные условия: значительный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега , на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м / с. Температура воздуха в течение суток от 3 ° мороза до 2˚ тепла. Днем 28 января ослабление осадков и явлений.

Осложнения погодных условий 27-28 января соответствует І уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Информация будет уточняться штормовыми предупреждениями.