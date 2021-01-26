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Главная страница » Blog » Главная » На Николаевщине 27 января значительно ухудшатся погодные условия, возможно штормовое предупреждение

На Николаевщине 27 января значительно ухудшатся погодные условия, возможно штормовое предупреждение

На Николаевщине 27 января значительно ухудшатся погодные условия, возможно штормовое предупреждение
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Завтра, 27 января, на территории Николаева и области ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По данным Николаевского областного гидрометцентра, в связи с выходом южного циклона по территории Николаевской области и Николаева в течение суток 27 января, ночью и утром 28 января 2021 ожидаются сложные погодные условия: значительный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега , на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м / с. Температура воздуха в течение суток от 3 ° мороза до 2˚ тепла. Днем 28 января ослабление осадков и явлений.

Осложнения погодных условий 27-28 января соответствует І уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Информация будет уточняться штормовыми предупреждениями.

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Людмила Александрова

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