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Главная страница » Blog » Криминал » На Николаевщине 50-летний мужчина застрелил своего должника

На Николаевщине 50-летний мужчина застрелил своего должника

На Николаевщине 50-летний мужчина застрелил своего должника
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В Новоодесском районе 50-летний мужчина застрелил своего приятеля. 1 ноября преступник сам сдался полиции, позвонив на линию 102.

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Из подробностей известно, что между мужчинами часто происходили конфликты. Пострадавший был должен деньги злоумышленнику и не возвращал их в течение длительного времени. 1 ноября мужчины встретились снова, из-за долга между ними началась ссора, в ходе которой 50-летний мужчина застрелил потерпевшего из пистолета в голову. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

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Следственным отделением начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Пистолет направлен на экспертизу, а самого злоумышленника
полицейские доставили в отделение полиции.

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Алина Сидорова

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