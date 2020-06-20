По состоянию на 10.00 20 июня в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 358 подтвержденных случаев COVID-19, из них среди работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Из всех 358 подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 65 человек;
— г. Южноукраинск — 79 человек;
— г. Первомайск — 11 человек;
— Арбузинский район — 7 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Витовский район — 1 человек;
— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
— Врадиевский район — 29 человек;
— Вознесенский район — 70 человек;
— Казанковский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 9 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Николаевский район — 38 человек;
— Очаковский район — 1 человек;
— Снигиревский район — 1 человек.
Выздоровели больных за сутки — 1, всего выздоровели — 265.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.
Всего обследовано ПЦР — 9821 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.
За минувшие сутки обратилось / выявлено 26 человек с подозрением на COVID-19, из них:
— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 4;
— госпитализированы в другие учреждение здравоохранения — 10 (1 — Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр и 9 — Южноукраинская городская многопрофильная больница)
— назначено амбулаторное лечение — 12.