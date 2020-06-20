По состоянию на 10.00 20 июня в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 358 подтвержденных случаев COVID-19, из них среди работников учреждений здравоохранения — 57. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 358 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 65 человек;

— г. Южноукраинск — 79 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 7 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 29 человек;

— Вознесенский район — 70 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели больных за сутки — 1, всего выздоровели — 265.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9821 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 72 человека.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 26 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 4;

— госпитализированы в другие учреждение здравоохранения — 10 (1 — Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр и 9 — Южноукраинская городская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 12.