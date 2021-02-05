В результате незаконного повреждения деревьев на Николаевщине размер причиненного вреда составил 86 484,16 грн, сообщает Государственная экоинспекция Юго-Западного округа в г.Николаеве.

В ходе проведения рейдовой проверки на территории Синюхинобродського сельского совета Первомайского района Николаевской области выявлен факт самовольного уничтожения до степени прекращения роста 71 дерева породы «Клен» и «Шелковица». К тому же повреждены 2 клена и самостоятельно уничтожены 9 сухостойных кленов.

Лица нарушителей установлены, они привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 65-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По данному факту в органы Национальной полиции передано заявление о преступлении для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Сейчас Первомайским отделом полиции Главного управления полиции в Николаевской области открыто уголовное производство по данному поводу.

Государственная экологическая инспекция напоминает, что за незаконную порубку или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 246 Уголовного кодекса Украины, — сказано в сообщении.

Так, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред, — наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.