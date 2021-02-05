Сегодня Пятница, 5 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

На Николаевщине более 86 тысяч гривен вреда причинили незаконной вырубкой деревьев

На Николаевщине более 86 тысяч гривен вреда причинили незаконной вырубкой деревьев

Начальнику районной ГИС и посреднику, которых задержали на взятке, избрали меру пресечения

Начальнику районной ГИС и посреднику, которых задержали на взятке, избрали меру пресечения

Первый взнос субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины в местную казну в 2021 году составил более полмиллиарда гривен

Первый взнос субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины в местную казну в 2021 году составил более полмиллиарда гривен

В Николаеве проводят ямочный ремонт Варваровского моста

В Николаеве проводят ямочный ремонт Варваровского моста

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » На Николаевщине более 86 тысяч гривен вреда причинили незаконной вырубкой деревьев

На Николаевщине более 86 тысяч гривен вреда причинили незаконной вырубкой деревьев

На Николаевщине более 86 тысяч гривен вреда причинили незаконной вырубкой деревьев
0

В результате незаконного повреждения деревьев на Николаевщине размер причиненного вреда составил 86 484,16 грн, сообщает Государственная экоинспекция Юго-Западного округа в г.Николаеве.

В ходе проведения рейдовой проверки на территории Синюхинобродського сельского совета Первомайского района Николаевской области выявлен факт самовольного уничтожения до степени прекращения роста 71 дерева породы «Клен» и «Шелковица». К тому же повреждены 2 клена и самостоятельно уничтожены 9 сухостойных кленов.

Лица нарушителей установлены, они привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 65-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По данному факту в органы Национальной полиции передано заявление о преступлении для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Сейчас Первомайским отделом полиции Главного управления полиции в Николаевской области открыто уголовное производство по данному поводу.

Государственная экологическая инспекция напоминает, что за незаконную порубку или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 246 Уголовного кодекса Украины, — сказано в сообщении.

Так, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред, — наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Начальнику районной ГИС и посреднику, которых задержали на взятке, избрали меру пресечения

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч