Во время отработки р. Южный Буг в районе с. Сливино сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах обнаружили трех мужчин, которые с помощью лодки осуществляли переправу елок без соответствующих разрешительных документов.

На месте работала следственно-оперативная группа Николаевского отделения полиции, сотрудники которой выяснили, что злоумышленники — местные жители 32-х, 35-ти и 37-ми лет, двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности за браконьерство. Мужчины проводили незаконную вырубку хвойных насаждений на территории СВТ Новоодесского района Николаевской области, нанеся ущерб государству на 33 700 гривен.

Правоохранители изъяли елки, а представители Государственной экологической инспекции в Николаевской области привлекли правонарушителей к административной ответственности по статьям 65-1 «Уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений» и 88-1 «Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира […] »КоАП, что влечет за собой наложение штрафа на граждан до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой.

Кроме того, по данному факту решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса», за что предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.