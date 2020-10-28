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Главная страница » Blog » Криминал » На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений

На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений

На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений
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Двух преступников 30-35 лет, которые подозреваются в серии разбойных нападений, задержали оперативники Управления уголовного розыска вместе с казанковскими полицейскими и спецназовцами КОРДа на въезде в Николаев. Как стало известно, мужчины причастны к нескольким разбойным нападениям на жилища граждан на территориях Днепропетровской и Николаевской областей. Один из случаев произошел 30 сентября в Казанковском районе. Злоумышленники напали на дом бухгалтера одного из местных обществ, избили хозяйку и угрожая ей забрали 20 тыс гривен и 30 тыс долларов США.

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Правоохранители провели обыски в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, и по месту жительства фигурантов.
Во время обыска у преступников изъяли оружие, деньги и другие вещественные доказательства.

  • 2020 10 27 razboi3 768x1024 - На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений
  • 2020 10 27 razboi 767x1024 - На Николаевщине будут судить фигурантов нескольких разбойных нападений

Оба мужчины ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Сейчас правоохранители разыскивают еще одного сообщника. Разбойникам грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

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Алина Сидорова

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