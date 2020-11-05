Одним из важных направлений работы Главного управления ГНС в Николаевской области является контроль над соблюдением субъектами хозяйственной деятельности требований действующего налогового законодательства относительно применения регистраторов расчетных операций (РРО).

По состоянию на 01 ноября 2020 года, на Николаевщине зарегистрировано 6275 регистраторов расчетных операций. За 10 месяцев 2020 года через РРО при продаже товаров (услуг) проведено расчетных операций на сумму 6 155 млн грн, в т. ч. за октябрь — на 697,9 млн гривен.

За десять месяцев 2020 года работниками управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области проведены 202 фактических проверки субъектов хозяйственной деятельности, во время которых установлены факты нарушения кассовой дисциплины, а именно: проведение наличных расчетов без применения РРО, невыдача покупателям кассовых чеков, ведения с нарушениями учета товарных запасов по месту их реализации и хранения. По результатам проведенных фактических проверок нарушителям доначислено более 16,3 млн грн штрафных (финансовых) санкций, в т. ч. нарушителям с других регионов — почти 13,7 млн гривен. В бюджет от нарушителей Николаевщины поступило уже 1,249 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.