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На Николаевщине до конца суток обещают возобновить подачу электроэнергии в 139 населенных пунктах

На Николаевщине до конца суток обещают возобновить подачу электроэнергии в 139 населенных пунктах
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На Николаевщине обесточены полностью 121 населенный пункт и 18 — частично, восстановить подачу электроэнергии  планируется до конца суток 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По данным АО «Николаевоблэнерго» повреждены 3 воздушных линии150 кВ, 11 воздушных линий 35 кВ, 2 опоры 35 кВ, 14 опор 10 кВ. Обесточены 6 трансформаторных подстанций ПС 35 кВ, 52 фидера 10 кВ (44 полностью, 8 частично) и прочее.

Количество абонентов, временно отключенных от электроснабжения — 18000.

В восстановительных работах задействовано 92 бригады, 110 единиц специализированной техники.

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Людмила Александрова

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