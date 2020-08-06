Николаевский рыбоохранный патруль сообщает, что с начала августа рейдовые группы изъяли более 400 незаконных раколовок из реки Южный Буг.

5 августа в рейде вблизи поселков Новопристань и Дорошовка Вознесенского района Николаевской области патрульные изъяли 300 раколовок. Найденных в орудиях лова живых раков государственные инспекторы выпустили в их среду обитания.

Ранее, 1 августа еще 104 раколовки были выявлены рейдовой группой сектора оперативной работы. Незаконные орудия лова были изъяты из реки Южный Буг в рейде от поселка Пески Новоодесского района до поселка Белоусовка Вознесенского района.