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На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок

На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок
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Николаевский рыбоохранный патруль сообщает, что с начала августа рейдовые группы  изъяли более 400 незаконных раколовок из реки Южный Буг.

photo 2020 08 05 16 06 12 768x1024 - На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок

5 августа в рейде вблизи поселков Новопристань и Дорошовка Вознесенского района Николаевской области патрульные изъяли 300 раколовок. Найденных в орудиях лова живых раков государственные инспекторы выпустили в их среду обитания.

photo 2020 08 05 16 06 10 768x1024 - На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок

Ранее, 1 августа еще 104 раколовки были выявлены рейдовой группой сектора оперативной работы. Незаконные орудия лова были изъяты из реки Южный Буг в рейде от поселка Пески Новоодесского района до поселка Белоусовка Вознесенского района.

img 0059 1024x644 - На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок
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Елена Кораб

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