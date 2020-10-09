Сегодня Пятница, 9 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » На Николаевщине количество инфицированных COVID-19 приближается к 5 тысячам, за сутки заболели 368 человек

На Николаевщине количество инфицированных COVID-19 приближается к 5 тысячам, за сутки заболели 368 человек

На Николаевщине количество инфицированных COVID-19 приближается к 5 тысячам, за сутки заболели 368 человек
0

По состоянию на 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 4916 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 277 (+ 9). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 4916 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 3452 человека (+ 299)

— г. Первомайск — 135 человек (+ 10);

— г. Южноукраинск — 193 человека (+ 5);

— г. Вознесенск — 194 человека (+ 5);

— г. Очаков — 26 человек (+ 5);

— Арбузинский район — 23 человека (+ 3);

— Баштанский район — 64 человека (+ 1)

— Березанский район — 44 человека;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 28 человек;

— Витовский район — 148 человек (+ 13);

— Вознесенский район — 81 человек;

— Врадиевский район — 81 человек;

— Еланецкий район — 39 человек (+ 8);

— Вознесенский район — 84 человека (+ 1)

— Казанковский район — 15 человек (+ 1)

— Кривоозерский район — 60 человек (+ 7);

— Николаевский район — 81 человек (+ 5);

— Новобугский район — 19 человек;

— Николаевский район — 71 человек;

— Очаковский район — 19 человек;

— Первомайский район — 33 человека;

— Снигиревский район — 15 человек (+ 5).

Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1293.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 105, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 729 лица, методом ИФА — 634.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 138 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 7615 человек, из которых:

— госпитализированы — 1388 человек;

— предназначено амбулаторное лечение — 227 человек.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине продолжает расти число больных COVID-19: 5 804 случая за сутки
Next post Почти 2 млрд грн НДС поступило в госбюджет от Николаевщины за три квартала 2020 года

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной