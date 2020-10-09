По состоянию на 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 4916 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 277 (+ 9). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 4916 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 3452 человека (+ 299)

— г. Первомайск — 135 человек (+ 10);

— г. Южноукраинск — 193 человека (+ 5);

— г. Вознесенск — 194 человека (+ 5);

— г. Очаков — 26 человек (+ 5);

— Арбузинский район — 23 человека (+ 3);

— Баштанский район — 64 человека (+ 1)

— Березанский район — 44 человека;

— Братский район — 8 человек;

— Березнеговатский район — 3 человека;

— Веселиновский район — 28 человек;

— Витовский район — 148 человек (+ 13);

— Вознесенский район — 81 человек;

— Врадиевский район — 81 человек;

— Еланецкий район — 39 человек (+ 8);

— Вознесенский район — 84 человека (+ 1)

— Казанковский район — 15 человек (+ 1)

— Кривоозерский район — 60 человек (+ 7);

— Николаевский район — 81 человек (+ 5);

— Новобугский район — 19 человек;

— Николаевский район — 71 человек;

— Очаковский район — 19 человек;

— Первомайский район — 33 человека;

— Снигиревский район — 15 человек (+ 5).

Выздоровели больных за сутки — 19 всего выздоровели — 1293.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 105, за сутки — 3.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 729 лица, методом ИФА — 634.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось / выявлено 138 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 — 7615 человек, из которых:

— госпитализированы — 1388 человек;

— предназначено амбулаторное лечение — 227 человек.