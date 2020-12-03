По состоянию на 10:00 3 декабря в Николаевской области зарегистрировано 464 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По месту жительства:

— г. Николаев — 14008 (+338)

— г. Первомайск — 767 (+20)

— г. Южноукраинск — 571 (+2)

— г. Вознесенск — 574 (+2)

— г. Очаков — 302 (+18)

— Арбузинский район — 141;

— Баштанский район — 249;

— Березанский район — 238;

— Братский район — 116;

— Березнеговатский район — 91 (+15);

— Веселиновский район — 207;

— Витовский район — 645 (+26)

— Вознесенский район — 188 (+2)

— Врадиевский район — 166;

— Еланецкий район — 93;

— Вознесенский район — 210 (+8);

— Казанковский район — 216;

— Кривоозерский район — 187;

— Николаевский район — 250 (+3)

— Новобугский район — 144 (+6);

— Николаевский район — 306 (+1)

— Очаковский район — 137 (+13)

— Первомайский район — 306 (+9);

— Снигиревский район — 246 (+1).

COVID-19 установлен в 917 (+20) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 1415, всего выздоровели — 7194.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 325, за сутки — 2.