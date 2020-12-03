По состоянию на 10:00 3 декабря в Николаевской области зарегистрировано 464 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По месту жительства:
— г. Николаев — 14008 (+338)
— г. Первомайск — 767 (+20)
— г. Южноукраинск — 571 (+2)
— г. Вознесенск — 574 (+2)
— г. Очаков — 302 (+18)
— Арбузинский район — 141;
— Баштанский район — 249;
— Березанский район — 238;
— Братский район — 116;
— Березнеговатский район — 91 (+15);
— Веселиновский район — 207;
— Витовский район — 645 (+26)
— Вознесенский район — 188 (+2)
— Врадиевский район — 166;
— Еланецкий район — 93;
— Вознесенский район — 210 (+8);
— Казанковский район — 216;
— Кривоозерский район — 187;
— Николаевский район — 250 (+3)
— Новобугский район — 144 (+6);
— Николаевский район — 306 (+1)
— Очаковский район — 137 (+13)
— Первомайский район — 306 (+9);
— Снигиревский район — 246 (+1).
COVID-19 установлен в 917 (+20) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 1415, всего выздоровели — 7194.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 325, за сутки — 2.