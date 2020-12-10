Сегодня Четверг, 10 декабря, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

На Николаевщине в ДТП попали граждане Туркменистана

На Николаевщине в ДТП попали граждане Туркменистана

Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили нарушения по процедурам закупок стоимостью 1,2 млрд грн

Николаевские аудиторы за 11 месяцев выявили нарушения по процедурам закупок стоимостью 1,2 млрд грн

На Новый год елки будут открывать без праздничных концертов, в новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешат работать до часа ночи, — Максим Степанов

На Новый год елки будут открывать без праздничных концертов, в новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешат работать до часа ночи, — Максим Степанов

На Николаевщине коронавирусом заболели 358 человек, 373 — выздоровели

На Николаевщине коронавирусом заболели 358 человек, 373 — выздоровели

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » На Николаевщине коронавирусом заболели 358 человек, 373 – выздоровели

На Николаевщине коронавирусом заболели 358 человек, 373 — выздоровели

На Николаевщине коронавирусом заболели 358 человек, 373 — выздоровели
0

За минувшие сутки на Николаевщине выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По состоянию на 10.12.2020 из всех 22 979 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 15699 (+219)

— г. Первомайск — 845 (+16)

— г. Южноукраинск — 678 (+16)

— г. Вознесенск — 651 (+18)

— г. Очаков — 379 (+26)

— Арбузинский район — 162 (+8);

— Баштанский район — 293 (+13)

— Березанский район — 271;

— Братский район — 136 (+3)

— Березнеговатский район — 116;

— Веселиновский район — 227 (+1)

— Витовский район — 759 (+5)

— Вознесенский район — 214 (+2)

— Врадиевский район — 177;

— Еланецкий район — 98 (+4)

— Вознесенский район — 227 (+3)

— Казанковский район — 245;

— Кривоозерский район — 212 (+2)

— Николаевский район — 278;

— Новобугский район — 175 (+7)

— Николаевский район — 348 (+8);

— Очаковский район — 157 (+2)

— Первомайский район — 335 (+5);

— Снигиревский район — 297.

 OVID-19 установлен в 1046 (+25) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 373, всего выздоровели — 10158.

Умерло всего от последствий COVID-19 -373, за сутки — 10.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post COVID-19 в Украине: за сутки 13 371 человек заболел, 13 903 - выздоровели
Next post На Новый год елки будут открывать без праздничных концертов, в новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам разрешат работать до часа ночи, - Максим Степанов

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»