За минувшие сутки на Николаевщине выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По состоянию на 10.12.2020 из всех 22 979 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 15699 (+219)

— г. Первомайск — 845 (+16)

— г. Южноукраинск — 678 (+16)

— г. Вознесенск — 651 (+18)

— г. Очаков — 379 (+26)

— Арбузинский район — 162 (+8);

— Баштанский район — 293 (+13)

— Березанский район — 271;

— Братский район — 136 (+3)

— Березнеговатский район — 116;

— Веселиновский район — 227 (+1)

— Витовский район — 759 (+5)

— Вознесенский район — 214 (+2)

— Врадиевский район — 177;

— Еланецкий район — 98 (+4)

— Вознесенский район — 227 (+3)

— Казанковский район — 245;

— Кривоозерский район — 212 (+2)

— Николаевский район — 278;

— Новобугский район — 175 (+7)

— Николаевский район — 348 (+8);

— Очаковский район — 157 (+2)

— Первомайский район — 335 (+5);

— Снигиревский район — 297.

OVID-19 установлен в 1046 (+25) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 373, всего выздоровели — 10158.

Умерло всего от последствий COVID-19 -373, за сутки — 10.