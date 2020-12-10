За минувшие сутки на Николаевщине выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По состоянию на 10.12.2020 из всех 22 979 (+358) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
— г. Николаев — 15699 (+219)
— г. Первомайск — 845 (+16)
— г. Южноукраинск — 678 (+16)
— г. Вознесенск — 651 (+18)
— г. Очаков — 379 (+26)
— Арбузинский район — 162 (+8);
— Баштанский район — 293 (+13)
— Березанский район — 271;
— Братский район — 136 (+3)
— Березнеговатский район — 116;
— Веселиновский район — 227 (+1)
— Витовский район — 759 (+5)
— Вознесенский район — 214 (+2)
— Врадиевский район — 177;
— Еланецкий район — 98 (+4)
— Вознесенский район — 227 (+3)
— Казанковский район — 245;
— Кривоозерский район — 212 (+2)
— Николаевский район — 278;
— Новобугский район — 175 (+7)
— Николаевский район — 348 (+8);
— Очаковский район — 157 (+2)
— Первомайский район — 335 (+5);
— Снигиревский район — 297.
OVID-19 установлен в 1046 (+25) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 373, всего выздоровели — 10158.
Умерло всего от последствий COVID-19 -373, за сутки — 10.