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На Николаевщине на пожаре погиб курильщик

На Николаевщине на пожаре погиб курильщик
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29 октября в 08:32 от сотрудников правоохранительных органов по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Куяльника с. Михайловка Веселиновского района области.

Из информации стало известно, что горение матраса площадью 3 кв. м возникло в одной из комнат здания. Местные жители самостоятельно с помощью подручных средств ликвидировали пожар, в ходе чего обнаружили тело погибшего владельца 1971 г.р. Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на место не привлекались. Обстоятельства выясняются представители полиции.

Предполагаемая причина – неосторожность при курении.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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