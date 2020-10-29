29 октября в 08:32 от сотрудников правоохранительных органов по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Куяльника с. Михайловка Веселиновского района области.

Из информации стало известно, что горение матраса площадью 3 кв. м возникло в одной из комнат здания. Местные жители самостоятельно с помощью подручных средств ликвидировали пожар, в ходе чего обнаружили тело погибшего владельца 1971 г.р. Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на место не привлекались. Обстоятельства выясняются представители полиции.

Предполагаемая причина – неосторожность при курении.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.