В январе 2021 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 1,1 млн грн рентной платы за использование природных ресурсов. Больше всего местные бюджеты получили рентной платы за специальное использование воды — 846,4 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, субъекты хозяйственной деятельности перечислили в местные бюджеты 271 тыс. грн. рентной платы за использование недр, а также 1,3 тыс. грн. рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Уникальный естественно-ресурсный потенциал Николаевщины — одна из предпосылок социально-экономического развития региона. Налогоплательщики области своевременно и в полном объеме платят рентные платежи в местные бюджеты, что, в свою очередь, обеспечивает благосостояние территориальных общин, — отмечено в сообщении.