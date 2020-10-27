Уникальный естественно-ресурсный потенциал Николаевщины — одна из предпосылок социально-экономического развития региона. Налогоплательщики области своевременно и в полном объеме платят рентные платежи в местные бюджеты, что, в свою очередь, обеспечивает благосостояние территориальных общин.

Так, в январе-сентябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 40,8 млн грн рентной платы за пользование природными ресурсами. Следует отметить, что больше всего местные бюджеты получили рентной платы за специальное использование воды — 31,7 млн гривен.

Кроме того, субъекты хозяйственной деятельности оплатили в местные бюджеты 8,9 млн грн рентной платы за пользование недрами, а также 160,8 тыс. грн. рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Главное управление ГНС в Николаевской области.