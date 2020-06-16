По состоянию на 10.00 16 июня в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 323 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 58 человек;

— г. Южноукраинск — 59 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 28 человек;

— Вознесенский район — 64 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки 2, всего выздоровели — 216.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9481 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 120 человек.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 11 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 2 (Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 7.