Сегодня Вторник, 16 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

На Николаевщине зафиксировано два новых случая COVID-19
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » На Николаевщине зафиксировано два новых случая COVID-19

На Николаевщине зафиксировано два новых случая COVID-19

На Николаевщине зафиксировано два новых случая COVID-19
0

По состоянию на 10.00 16 июня в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 323 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 56. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:

— г. Николаев — 58 человек;

— г. Южноукраинск — 59 человек;

— г. Первомайск — 11 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Витовский район — 1 человек;

— г. Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

— Врадиевский район — 28 человек;

— Вознесенский район — 64 человека;

— Казанковский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 9 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Николаевский район — 38 человек;

— Очаковский район — 1 человек;

— Снигиревский район — 1 человек.

Выздоровели за сутки 2, всего выздоровели — 216.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 7.

Всего обследовано ПЦР — 9481 человека. За последние сутки методом ПЦР обследовано 120 человек.

За минувшие сутки обратилось / выявлено 11 человек с подозрением на COVID-19, из них:

— госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 2;

— госпитализированы в другие учреждения здравоохранения — 2 (Южноукраинская многопрофильная больница)

— назначено амбулаторное лечение — 7.

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Украине зафиксировано 666 новых случаев COVID-19
Next post От Николаевщины в казначейство поступило свыше 1 млрд грн НДС

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации