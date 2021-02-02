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Главная страница » Blog » Криминал » На Николаевщине нетрезвый мужчина ударил полицейского

На Николаевщине нетрезвый мужчина ударил полицейского

На Николаевщине нетрезвый мужчина ударил полицейского
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Вечером 1 февраля в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от жителя с. Шевченково о том, что между ним и его соседкой произошел конфликт. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте происшествия сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, прибывшие на вызов, установили на одной из улиц села заявителя и его оппонентку. Пообщавшись с женщиной, правоохранители выяснили, что на самом деле 22-летний нетрезвый заявитель провоцировал конфликт, выражаясь в адрес своей соседки, которая является многодетной матерью, нецензурными и оскорбительными словами. Когда же женщина пыталась уйти, тот вызвал полицейских.

Во время выяснения всех обстоятельств происшествия, нетрезвый злоумышленник начал ругаться и агрессивно себя вести, после чего ударил одного из полицейских кулаком в лицо, повредив нос.

Правоохранители доставили нарушителя в отделение полиции.

Злоумышленнику, который причинил полицейскому телесные повреждения, следователи инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК Украины «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

При процессуальной поддержки прокуратуры решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, и в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Людмила Александрова

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